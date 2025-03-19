Украинцам рассказали, какая погода будет в Киеве и области 20 марта 2025 года, составлен детальный прогноз.

По прогнозу синоптиков, 20 марта в Киеве и области ожидается солнечная погода без осадков, сообщает Politeka.net.

Согласно данным Украинского гидрометцентра, ночь и день пройдут без дождя и снега.

20 марта, совпадающие с весенним равноденствием, начнется постепенное потепление. Температура воздуха поднимется до +11°C, а в последующие дни становяться все теплее.

«В Киеве весь день будет держаться ясная погода. Без осадков», — говорится на сайте Синоптик.

Ветер в регионе прогнозируется северо-западный и западный, скорость порывов составит до 2,2 м/с, отмечает Politeka.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что холодный циклон в ближайшие затронет Украину, а в западных и северных областях возможен мокрый снег.

По предварительным данным метеорологов, к выходным 22–23 марта установится более стабильное тепло — столбики термометров покажут от +6°C до +10°C.

Однако украинцам советуют не торопиться с легкой одеждой, но настоящая весна ожидается ближе к концу месяца.

Статистика показывает, что средняя температура в первом месяце весны обычно колеблется от 0 до +6°C. В этом месяце 2025 году прогнозируется диапазон от +1°C до +7°C.

Абсолютный минимум температуры воздуха, который был зафиксирован в Украине , -20-37 градусов мороза.

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