За вказівкою столичного міського голови Віталія Кличка поліція розігнала мирну акцію проти незаконних забудов, що проходила під КМДА

Про це написав політичний експерт та блогер Віктор Таран на своїй сторінці у Facebook.

“Стоп. А це вже бєспрєдєл. Столична поліція демонтувала "Відділ продажу незаконних забудов", які мешканці Києва встановлювали під КМДА, фактично розігнавши мирну акцію. Чия це ініціатива? Є інформація, що це було зроблено за вказівкою Кличка. Якщо це так, тоді Кличко зіграв у мінус. Пам’ятаю у свій час коли Офіс Уповноваженої з прав людини очолювала Лутковська її - пікетували десятки активістів. І вона реагувала нормально. А зараз?” - обурився Таран.

Він повідомив, що у вівторок представники ініціативних груп прийшли під стіни Київради з мирною акцією проти незаконних будівництв у місті.

“Раніше Кличко нібито видавав розпорядження щодо зупинення незаконних будівництв та самозахоплень комунальних земель. По факту - ситуація не вирішена. Люди планували озвучити меру прізвища його підлеглих, яких можна назвати справжніми корупціонерами, через яких відбуваються свавільні забудови. В ході проведення акції було заплановано зібрати імпровізований будиночок - відділ шахрайського продажу квартир в незаконних будівництвах. Проте, такі дії з боку киян здається знервували мера. Іншого пояснення в мене немає...” - зазначив експерт.

На його думку, дії Віталія Кличка у цій ситуації є комунікаційною помилкою.

“І, як завжди, на сотні звернень щодо демонтажу відділів продажу, в яких будівельні-аферисти ошукують громадян, жодної реакції. Питання до Кличка. Чому Революція Гідності завершилась, а методи Януковича/Партії Регіонів “приборкання” людей лишилися?” - резюмував Віктор Таран.