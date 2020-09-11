У Києві хлопчик вночі сидів на зупинці з п'яною родичкою

Про це повідомляє Depo.Києва з посиланням на пресслужбу поліції столиці.

У столичну поліцію надійшов виклик від мешканки Голосіївського району про те, що на зупинці громадського транспорту спить жінка, а поруч сидить маленький хлопчик.

За викликом негайно прибув наряд поліції охорони.

На звернення поліцейських жінка не реагувала, а хлопчик просив допомоги.

"Поліцейські нарешті привели до тями жінку, яка імовірно перебувала під дією алкоголю і доставили її з дитиною в районне управління поліції. Встановлено, що вночі 7-річний хлопчик перебував на зупинці зі своєю тіткою. Тому ми разом з представниками служби у справах дітей Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації прийняли невідкладне рішення помістити дитину в лікарню для медичного обстеження. Зараз його життю нічого не загрожує".

Раніше ми писали, що чоловік біля річки на Троєщині влаштував конфлікт і почав стріляти.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції Києва.

Зловмисник прийшов до знайомої сімейної пари на березі річки і відкрив вогонь.

Жінка намагалася припинити сварку, на що неадекват вдарив її рушницею по голові, а в бік чоловіка вистрілив, але не влучив.

Зловмисника оперативно затримали. Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у чоловіка пістолет, а неподалік знайшли рушницю. Вилучену зброю направлено на експертизу. Слідчі Деснянського управління поліції оголосили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.