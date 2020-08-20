У Києві за минулу добу зафіксовано 227 випадків китайського вірусу

Про це інформує Politeka, посилаючись на повідомлення в Telegram мера Києва Віталія Кличка.

За його словами, за останні 24 години від вірусу померли три людини, 101 киянин одужав. Всього коронавірус у Києві подолали 3585 осіб.

Найбільше випадків зареєстровано в Дарницькому (39), Святошинському (37) та Дніпровському (31) районах столиці.

"Загроза - не примарна. Попередити її можна тільки дотримуючись необхідних правил безпеки " - закликав Кличко жителів столиці.

Politeka писала, що в Києві зростає кількість госпіталізованих з пневмонією. Так, за словами столичного директора Департаменту охорони здоров'я Валентини Гінзбург, на ранок 19 серпня, в медустановах столиці знаходиться 653 хворих на пневмонію.

Причому, тенденція, за словами чиновниці, невтішна. Наприклад, 18 липня з пневмонією госпіталізовано 96 киян, минулого тижня ця цифра коливалася від 70 до 90.

Валентина Гінзбург заявляє, що пневмонія – не обов'язково наслідок китайського вірусу, але це не робить її менш небезпечною для здоров'я і життя.

Сума компенсації втраченого за час карантину заробітку від Фонду соціального страхування України сягнула понад 13 мільйонів гривень. Допомога передбачена на підставі лікарняного листка, виданого із зазначенням причини непрацездатності "ізоляція від COVID-19 – 11".

Зазначається, що направлення на оплачувану ФССУ самоізоляцію під меднаглядом здійснює лікар у разі контакту застрахованої особи з хворим "китайським вірусом". На період карантину відкрити листок непрацездатності можна в дистанційному режимі - для цього працівник повинен по телефону звернутися до свого сімейного лікаря.

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