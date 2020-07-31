В КПІ коронавірус виявили у курсантів 133

У Києві у зв'язку зі спалахом коронавірусу гуртожиток КПІ закрили на карантин

Про це повідомляє Politeka з посиланням на відеотрансляцію онлайн-брифінгу мера столиці Віталія Кличка.

Так, Кличко повідомив, що гуртожиток, у якому на COVID-19 хворіють 133 курсанта, закрили на карантин. Десятьох курсантів і одного викладача шпиталізували до лікарні, інші - лікуються вдома.

"Після виявлення перших хворих в гуртожитку здійснили повну дезінфекцію... Гуртожиток, звичайно, закрили на карантин", - сказав Кличко.

Також, за словами мера столиці, у будівлі гуртожитку постійно проводять дезінфекцію, і біля нього чергують співробітники поліції.

Відомо, що загалом у гуртожитку КПІ проживають 152 курсанта.

Всі заражені отримують необхідну медичну допомогу, а фахівці "Київського міського лабораторного центру МОЗ України" перевіряють усіх, хто міг контактувати з хворими.

Раніше повідомлялось, що у Києві за останні 24 години кількість хворих китайським вірусом зросла на 199 осіб.

Загалом з початку пандемії в столиці зафіксовано понад 8 тисяч випадків захворювання. У зв'язку з тим, що кількість нових випадків в Києві не зменшується, місто може опинитися в "червоній" карантинній зоні. Вже 1 серпня буде зрозуміло, до якої зони буде віднесена українська столиця за кількістю хворих.

Нагадаємо, китайський вірус "скосив" третину людей з гуртожитку КПІ, свіжі дані.

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