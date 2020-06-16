У Києві, 16 червня, відбулося засідання Ради ветеранів міста з заступниками мера столиці з приводу інформації про «скасування» пільгового проїзду для УБД та їх сімей, які не зареєстровані в Києві.

Про це передає Politeka.net з посиланням на «Перший діловий телеканал».

Повідомляється, що в результаті бесіди, всі учасники переговорів дійшли висновку, що бюджет столиці не може забезпечити безкоштовний проїзд усіх пільгових категорій. Адже в Києві зареєстровано більш 2400000 осіб різних пільгових категорій. З них близько 30 000 учасників бойових дій АТО / ОНС і членів сімей полеглих героїв. Так як держава не платить за перевезення пільговиків, всі витрати покриваються з бюджету міста.

Уточнюється, що кияни які брали участь в АТО/ООВ, поки можуть бути спокійними, їх пільговий проїзд залишиться безкоштовним. А ось лудям з регіонів вже доведеться платити за переїзди по місту. З 1 липня УБС без Київської прописки будуть користуватися громадським транспортом на загальних підставах.

Однак і для пільговиків без реєстрації в Києві є позитивні моменти. Тепер компенсувати витрати на проїзд в Києві їм будуть органи соціального захисту населення за місцем реєстрації. Але для цього потрібно зберігати кожен квиток і чек, а потім принести їх в орган соціального захисту.

Раніше повідомлялося, що в Києві пільговикам доведеться їздити на громадському транспорті за новими правилами.

З 1 липня весь пасажирський транспорт Києва переходить на автоматизовану систему оплати та обліку проїзду. У зв'язку з цим кожному пільговику необхідно отримати Муніципальну карту "Картка киянина", а інакше просто не зможе законно їздити.

Електронну карту можна отримати у відділеннях "Ощадбанку" або придбати в спеціалізованих кіосках. Жителям Києва, яким оплачують пільговий проїзд з міського бюджету, будуть видавати "Картки киян" безкоштовно. Вони діють в транспорті будь-якої форми власності.

Також ми писали, що в Мининфрастуктуре заявили про те, що в Україні планується впровадити систему, як в Євросоюзі - в плані дорожніх зборів.

зокрема, під час пройшов 2 червня "круглого столу" обговорювалося питання про платних дорогах для вантажного транспорту.

Так, у Верховній Раді вже зареєстровані законопроекти №3544 і №3545 про введення плати за користування автомобільними дорогами для вантажного транспорту з дозволеною загальною масою понад 12 тонн і більше.

Нагадаємо, порушникам ПДР приготували сюрприз на дорогах.

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