У Вишгороді і Вишгородському районі Київської області з 3 березня вирішили відключити теплопостачання
Отлючать опалення місцевим жителям будуть тимчасово, лише на денний час. Про це повідомила прес-служба Вишгородської районної ради Київської області, повідомляє Politeka.net.
«Вишгородське районне комунальне підприємство "Вишгородтепломережа" повідомляє про те, що теплопостачання житлових будинків м. Вишгорода та Вишгородського району з 3 березня 2020 буде тимчасово обмежений з 9:00 до 17:00, у зв'язку з підвищенням температури повітря та з метою економії енергетичних ресурсів», – відзначили в прес-службі.
Нагадаємо, що кияни залишилися без води. 5 березня в Києві стався ряд аварій на мережі холодного водопостачання.
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Ремонтні бригади вже працюють над локалізацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання.
За станом на ранок 5 березня води немає за такими адресами:
вул. Якутская 8, 14
вул. Межова, 22A
вул. Дев'ятого Травня, 49
Крім того, до 16:00 не включать холодне водопостачання за адресами:
вул. Якутская 8, 14
вулиця Петра Радченка, 1-17
вул. Дев'ятого Травня, 49
Також ми писали, що у Києві будівельники під час робіт проломили стелю сусідам. На даху будинку на вулиці Антоновича, 17а надбудували над будинком мансарду ще в 20-м столітті, а над нею добудували ще один поверх.
Під час робіт будівельники пробили стелю сусідам знизу, і ті були змушені виїхати на час судових процесів.
На одному з відео, знятих з квартири знизу, видно дірку в стелі, крізь яку летять іскри від зварювального апарату. У будинку з'явилися тріщини.
Цікаво, що це сталося недалеко від скандальної надбудови на вулиці Саксаганського. Комунальники вже демонтують її.
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