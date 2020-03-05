У Вишгороді і Вишгородському районі Київської області з 3 березня вирішили відключити теплопостачання

Отлючать опалення місцевим жителям будуть тимчасово, лише на денний час. Про це повідомила прес-служба Вишгородської районної ради Київської області, повідомляє Politeka.net.

«Вишгородське районне комунальне підприємство "Вишгородтепломережа" повідомляє про те, що теплопостачання житлових будинків м. Вишгорода та Вишгородського району з 3 березня 2020 буде тимчасово обмежений з 9:00 до 17:00, у зв'язку з підвищенням температури повітря та з метою економії енергетичних ресурсів», – відзначили в прес-службі.

Нагадаємо, що кияни залишилися без води. 5 березня в Києві стався ряд аварій на мережі холодного водопостачання.

Ремонтні бригади вже працюють над локалізацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання.

За станом на ранок 5 березня води немає за такими адресами:

вул. Якутская 8, 14

вул. Межова, 22A

вул. Дев'ятого Травня, 49

Крім того, до 16:00 не включать холодне водопостачання за адресами:

вул. Якутская 8, 14

вулиця Петра Радченка, 1-17

вул. Дев'ятого Травня, 49

Також ми писали, що у Києві будівельники під час робіт проломили стелю сусідам. На даху будинку на вулиці Антоновича, 17а надбудували над будинком мансарду ще в 20-м столітті, а над нею добудували ще один поверх.

Під час робіт будівельники пробили стелю сусідам знизу, і ті були змушені виїхати на час судових процесів.

На одному з відео, знятих з квартири знизу, видно дірку в стелі, крізь яку летять іскри від зварювального апарату. У будинку з'явилися тріщини.

Цікаво, що це сталося недалеко від скандальної надбудови на вулиці Саксаганського. Комунальники вже демонтують її.

Gepostet von Yurii Khorunzhyi am Donnerstag, 27. Februar 2020

Нагадаємо, автобус з пасажирами спалахнув у Києві, чорний дим застелив вулицю: кадри ПП

Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років

Також Politeka писала, "Осторожно міни": кадри небезпечної знахідки біля автотраси в Києві