Злодійку помітили у Києві магазині побутових дрібниць біля станції метро «Лісова»
В Києві шукають жінку, яка витягує мобільні телефони покупців, передає Politeka.net .
Судячи з відео, яке опублікував паблік "Київ Оперативний", жінка краде не перший раз.
Можливо, злодійка спеціально вибирає маленькі і тісні торговельні точки, де легко можна витягнути цінності у покупця, який зацікавлений товаром.
Всіх, хто може допомогти обізнати або знайти жінку, просять звернутися в поліцію.
Раніше ми писали, що у одному з магазинів Києва помітили кишенькову злодійку, яка грабувала покупців.
Як повідомляється в одному з українських телеграм-каналів, що за той час, протягом якого злодійка знаходилася в магазині, вона встигла пограбувати декількох покупців, які в цей час вибирали одяг для примірки.
“Працювала” жінка навіть не приховуючи обличчя, прикриваючись вішалками з іншим одягом.
Нагадаємо, батьки кинули трьох дітей на холод без їжі під Києвом.
Як повідомляла Politeka, небезпечне повітря накрило два райони Києва.
Також Politeka писала, що в Києві пасажир "Укрзалізниці" ледь не попрощався з життям.