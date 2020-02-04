Видно, що це не перший раз

Злодійку помітили у Києві магазині побутових дрібниць біля станції метро «Лісова»

В Києві шукають жінку, яка витягує мобільні телефони покупців, передає Politeka.net .

Судячи з відео, яке опублікував паблік "Київ Оперативний", жінка краде не перший раз.

Можливо, злодійка спеціально вибирає маленькі і тісні торговельні точки, де легко можна витягнути цінності у покупця, який зацікавлений товаром.

Внимание! #Розыск! В субботу днем, в магазине «Красный маркет» у метро Лесная украли телефон. Может кто видел или знает где обитает данная мадама, прошу сообщить в полицию или написать в Киев Оперативный. Так же будьте осторожны и внимательно смотрите за своими вещами. Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 4. Februar 2020

Всіх, хто може допомогти обізнати або знайти жінку, просять звернутися в поліцію.

Раніше ми писали, що у одному з магазинів Києва помітили кишенькову злодійку, яка грабувала покупців.

Як повідомляється в одному з українських телеграм-каналів, що за той час, протягом якого злодійка знаходилася в магазині, вона встигла пограбувати декількох покупців, які в цей час вибирали одяг для примірки.

“Працювала” жінка навіть не приховуючи обличчя, прикриваючись вішалками з іншим одягом.

Нагадаємо, батьки кинули трьох дітей на холод без їжі під Києвом.

Як повідомляла Politeka, небезпечне повітря накрило два райони Києва.

Також Politeka писала, що в Києві пасажир "Укрзалізниці" ледь не попрощався з життям.