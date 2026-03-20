Журналістка Катерина Котенкова розповіла про ключові зміни для українців у квітні, зокрема ті, які стосуються виплат для пенсіонерів, а також про тарифи.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

За словами журналістки, у квітні буде знову перерахунок, але тим пенсіонерам, які працюють. Насамперед, пояснює вона, це буде стосуватися людей, які після призначення пенсії або після попереднього перегляду виплат набули щонайменше 24 місяці додаткового страхового стажу, у такому разі буде перерахунок.

«З 1 квітня люди почнуть отримувати 1500 грн. Це буде стосуватися громадян, які отримують соцвиплати. Улютін уже конкретизував, хто зможе отримати цю виплату? Це буде для пенсіонерів, які мають пенсію за віком, отримувачів соцпослуг, це будуть сім'ї з дітьми, особи з інвалідністю, ті, хто отримують базову соціальну допомогу, а також ВПО. За його словами, виплата охопить понад 13 млн людей. Він зауважив, що все це буде автоматично, нікуди ходити і нічого писати не треба», – розповідає Катерина Котенкова.

Пенсійний фонд повідомив, зазначає вона, що для людей, які проживають за кордоном, на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них, виплати тимчасово продовжені, але лише до 1 квітня. Йдеться про те, пояснює журналістка, що ці люди мають підтвердити, що не отримують пенсію чи страхові виплати від росії, тобто для них 1 квітня – це рубіж.

«З тарифами поки що все стабільно, але це тільки до травня. Тобто квітень – усе буде стабільно. Що буде з травня? Бог його знає. Найімовірніше, газ підніматись не будуть ціни. А ось що буде з електроенергією, тут великі-великі питання», – додає Катерина Котенкова.

