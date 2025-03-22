С 1 апреля 2025 года повышение тарифов на электроэнергию в Киеве не состоится и цены останутся на уровне 4,32 гривен за кВт*ч, сообщает Politeka.

Цены не будут изменяться, по меньшей мере, до конца следующего месяца, и повышение стоимости электроэнергии возможно только с 1 мая 2025 года, если не возникнет непредвиденных ситуаций.

Следует отметить, что определенные изменения все же произойдут. С 1 апреля для потребителей электрического отопления, до сих пор пользовавшихся тарифной льготой в размере 2,64 грн в год на первые 2000 кВт в год, будет введен единый тарифный вариант 4,32 грн. Это означает, что все потребленные километры этой категории будут оплачиваться по стандартной ставке без скидок.

Эти изменения коснутся только пользователей, имеющих электрическое отопление, и могут существенно увеличить ежемесячные затраты на энергопотребление. Так, при потреблении более 2000 кВт*ч в месяц новая стоимость будет распространяться на все количество энергии.

Для потребителей электроотопления в период с 1 октября по 30 апреля остается действующим дифференцированная стоимость: до 2000 кВт год - 2,64 грн, сверх этого лимита - 4,32 грн . Поэтому, если потребление электроэнергии превысит льготную норму, сумма в платежке может значительно увеличиться и жители города все же ощутят повышение тарифов на электроэнергию в Киеве.

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