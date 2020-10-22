22 жовтня о 19:00 у Києві, на будівлі Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського, покажуть лазерну проєкцію, присвячену безпеці на дорозі та важливості використання світловідбивних елементів у темний період доби. Лазерне шоу є продовженням щорічної ініціативи ОККО «Благаю, живи! Безпека на дорозі», яка у цьому році проходить під гаслом «Благаю, світись!».

«Цього року ми вирішили підняти тему невикористання світловідбивачів, адже рівень аварійності у темний період доби – серйозна проблема для українських доріг. За даними Національної поліції України за 2019 рік, з причини наїзду на пішохода загинула 1261 людина. Тож ми хочемо привернути увагу абсолютно всіх учасників дорожнього руху до проблеми та закликати через емоцію берегти життя», – зазначає керівник департаменту корпоративних комунікацій ОККО Ярослава Полякова.

До соціального заходу долучаться експерти та активісти, зокрема засновник електромобільного блогу AutoGeek Євген Муджирі, а також співзасновник велокоманди Echelon, переможець змагань з гірського та шосейного велоспорту Дмитро Петров, які обговорять рівень аварійності в Україні, досвід використання світловідбивачів тощо.

Вестиме захід Олександр Попов, ведучий телеканалу «1+1».

Лазерну проєкцію «Благаю, світись!», мета якої – нагадати учасникам дорожнього руху про важливість берегти життя та необхідність використовувати світловідбивачі, кияни та гості міста зможуть побачити на будівлі бібліотеки наживо протягом 3-х днів – 22, 23 та 24 жовтня з 19:00 до 21:00.

Запуск проєкції 22 жовтня також транслюватиметься онлайн у Facebook та YouTube.

Нагадаємо, що компанія планувала запуск проєкту в неділю, 18 жовтня. Але у зв’язку з погіршенням погодних умов, зокрема через шквальний вітер, що не дав змогу використати необхідне для трансляції обладнання, компанія перенесла лазерне шоу на четвер, 22

жовтня.

Довідка. Мережа АЗК ОККО («Концерн Галнафтогаз») входить до складу OKKO Group та є однією з найбільших автозаправних

мереж в Україні, що налічує 410 автозаправних комплексів. У структурі компанії діє також найбільша мережа закладів харчування в дорозі, які працюють під брендами Hot café, A la minute, Pasta Mia і Meiwei. Підрозділи компанії займаються реалізацією товарів через магазини на АЗК, продажем нафтопродуктів великим і малим гуртом, надають послуги з експертизи якості пального, зберігання і транспортування нафтопродуктів. У мережі ОККО діє 10 власних нафтобаз, 1 ГНС, 19

стаціонарних і мобільних лабораторій контролю якості нафтопродуктів. Акціонером і інституціональним інвестором компанії є Європейський банк реконструкції та розвитку. Для отримання додаткової інформації про компанію - https://www.okko.ua/

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з питань мережі АЗК ОККО та OKKO

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DYan[email protected]

КИЇВ ТА ІНШІ РЕГІОНИ

з питань мережі АЗК ОККО та OKKO

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