В Киеве аферисты ограбили съемную квартиру

Они вынесли оттуда мебель и всю технику. Общая сумма ущерба составляет более 500 тысяч гривен. Об этом сообщил Киев Оперативный. 

Произошла кража имущества в Печерском районе столицы. При этом, воры оказались не совсем профессионалами. Они не заметили камеры, которые записали весь процесс.

Выносили вещи из квартиры на 9 этаже в микроавтобус.

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Банда аферистів-крадіїв орудує в столиці В Києві останні кілька місяців орудує банда, яка системно займається аферами. В редакцію «Антимент» надійшла флешка з відео одного із «подвигів» організованого злочинного угрупування. Один із членів групи гр. Гуцева Олена Євгеніївна 20.02.1975 р.н. (може представлятись як «Туманова, психолог\психотерапевт\сексопатолог») – орендує житло на кілька місяців. Після чого, в один прекрасний день виявляється, що в квартирі – геть нічого німає, окрім стін і унітазу. «Сара, зривай обої! Ми переїжджаємо!» - це не анекдот, а схема, по якій працюють ці «веселі» рєбята. Всі меблі, бойлер, кухню, диван, електроприбори і тд – все вивозиться в комісійні магазини і виставляється на продаж, в т.ч. через OLX. Майнові збитки, які понесли власники квартири складають щонайменше - 500 000 (пів мільйона) грн. Поліція столиці – не поспішає розслідувати цю подію. Тим часом члени цієї банди – розгулюють на волі. Відео: крадіжка майна 28 і 29 серпня 2020 з 1кімн. орендованої квартири на 9 поверсі, розташованої в будинку №34-А, що по вул. Євгена Коновальця(Щорса) у Печерському районі столиці. (с) Oleg Veremiyenko

Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 7. September 2020

При этом, стоит отметить, что все это произошло посреди белого дня, на глазах у соседей. 

Авторы разместившие публикацию утверждают, что эта банда системно занимается аферами. 

Ранее мы писали, что стало известно о  сбое, который произошел 8 сентября в киевском метрополитене 

Сообщается, что в столичной подземке произошел коллапс. На всех станциях очереди, люди не могут войти в метро, чтобы уехать.

По предварительной информации, причина в сбое работы е-билета. К примеру, на станции красной ветки «Черниговская» очередь тянется вдоль стихийного рынка. Нет связи с банком, а е-Билет перестал отвечать.

Люди не могли воспользоваться ни QR-кодом, ни банковскими картами, сообщает «Типичный Киев». В конце-концов людей стали пропускать бесплатно.
 