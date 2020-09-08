Банда аферистів-крадіїв орудує в столиці
В Києві останні кілька місяців орудує банда, яка системно займається аферами.
В редакцію «Антимент» надійшла флешка з відео одного із «подвигів» організованого злочинного угрупування. Один із членів групи гр. Гуцева Олена Євгеніївна 20.02.1975 р.н. (може представлятись як «Туманова, психолог\психотерапевт\сексопатолог») – орендує житло на кілька місяців. Після чого, в один прекрасний день виявляється, що в квартирі – геть нічого німає, окрім стін і унітазу.
«Сара, зривай обої! Ми переїжджаємо!» - це не анекдот, а схема, по якій працюють ці «веселі» рєбята. Всі меблі, бойлер, кухню, диван, електроприбори і тд – все вивозиться в комісійні магазини і виставляється на продаж, в т.ч. через OLX.
Майнові збитки, які понесли власники квартири складають щонайменше - 500 000 (пів мільйона) грн.
Поліція столиці – не поспішає розслідувати цю подію. Тим часом члени цієї банди – розгулюють на волі.
Відео: крадіжка майна 28 і 29 серпня 2020 з 1кімн. орендованої квартири на 9 поверсі, розташованої в будинку №34-А, що по вул. Євгена Коновальця(Щорса) у Печерському районі столиці.
(с) Oleg Veremiyenko
При этом, стоит отметить, что все это произошло посреди белого дня, на глазах у соседей.
Авторы разместившие публикацию утверждают, что эта банда системно занимается аферами.
Ранее мы писали, что стало известно о сбое, который произошел 8 сентября в киевском метрополитене
Сообщается, что в столичной подземке произошел коллапс. На всех станциях очереди, люди не могут войти в метро, чтобы уехать.
По предварительной информации, причина в сбое работы е-билета. К примеру, на станции красной ветки «Черниговская» очередь тянется вдоль стихийного рынка. Нет связи с банком, а е-Билет перестал отвечать.
Люди не могли воспользоваться ни QR-кодом, ни банковскими картами, сообщает «Типичный Киев». В конце-концов людей стали пропускать бесплатно.