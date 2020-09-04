Появились подробности мощного пожара в Киеве, который охватил жилой комплекс Taryan Towers

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

Как известно, ЧП произошло второго сентября.

Так, элитный Taryan Towers чуть не повторил печальную судьбу Позняков, когда в результате ЧП в жилом доме погибли пятеро человек. Спасатели рассказывают, что в новостройке загорелся утеплитель во время сварочный работ.

Огонь вспыхнул на 34 этаже, и площадь пожара составила 15 квадратных метров. Очевидцы утверждали, что пожар сопровождался большим количеством черного дыма.

Другой очевидец рассказал, что тушение пожара тяжело далось спасателям, которые оперативно прибыли на место ЧП.

"Высотная жесть. В Киеве горит одна из башен Taryan Towers", - предупреждал он.

"И проблема не только в том, что огонь вспыхнул на верхних этажах высотки. Дело в том, что территория вокруг комплекса плотно запаркована автомобилями. Это затруднило пожарным доступ к месту ЧП", - цитирует издание Диалог одного из очевидцев пожара.

К счастью, никто не погиб и не пострадал в результате пожара. Следователям предстоит установить все обстоятельства ЧП.

Добавим, что жилой комплекс Taryan Towers, в котором вспыхнул сильный пожар, состоит их трех башен, в которых расположены 600 квартир.

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ЧП случилось вблизи села Снежки Киевской области, 1 сентября около 15.30.

Как сообщили в пресс-центр ГСЧС, в салоне находились 20 пассажиров, все они вышли наружу. Пострадавших и погибших нет. Пожар ликвидирован в 16:57.

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