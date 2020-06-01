Коллекторы начнут выбивать с киевлян долги для "Киевводоканала"

Как сообщает Politeka.net, об этом пишет "Budport" со ссылкой на систему публичных закупок ProZorro.

Согласно объявлению, 21 мая компания “Киевводоканал” заключила договор с ООО “Астри Капитал” на услуги по взысканию долгов до конца 2020 года. Коллекторам решили заплатить 3,62 миллиона гривен, а вдобавок - 10% от средств, которые потребители вернут за долги давностью 3-12 месяцев, и 15% - более 12 месяцев.

Подрядчиков наняли, чтобы те вели переговоры с киевлянами. Компания имеет право звонить, отправлять письма, сообщения, проводить личные встречи для погашения задолженности. Кроме того, коллекторам разрешили собирать и хранить персональные данные по лицевым счетам должников. А самое интересное, что сотрудники "Астри Капитал" смогут перекрывать должникам воду.

В "Киевводоканале" сообщили, что по состоянию на апрель киевляне задолжали предприятию в общей сумме 566,1 миллиона гривен. Однако коллекторы будут работать только со злостными неплательщиками, которые должны более тысячи гривен и не оплачивают коммунальные услуги более года. Всего таких насчитывается порядка 30 тысяч.

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