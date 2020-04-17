Мэр Киева Виталий Кличко предупредил киевлян об очистке улиц и нарвался на критику

Как сообщает Politeka.net, градоначальник обнародовал нововведения на своей странице в Facebook. Жители столицы возмутились решением в социальной сети.

Виталий Кличко объявил, что улицы Киева начнут поливать, чтобы устранить последствия пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Стоит отметить, что уже несколько дней жители города жалуются на задымленность, головные боли и неприятный запах в то время, пока бушует эпидемия китайского вируса.

"Сейчас уже выехали спецмашина «Киевавтодора» для мытья столичных улиц. В связи с задымленностью в городе, связанной с пожарами в зоне отчуждения, ночью и в последующие дни будут увеличены маршруты и количество поливо-моечной техники на улицах столицы. Берегите себя! Оставайтесь дома!", - обратился Виталий Кличко к киевлянам.

Пользователи соцсетей скептически приняли такие меры. Многие уверены, что большая часть города их даже не ощутят. Некоторые даже пишут, что в их район никакие машины не заезжают.

"Опять эта акция только для жителей центра. Жителям спальных районов прийдется снова просто чувствовать себя неполноценными, и как с дезинфекцией подъездов, разбираться своими силами и своими финансами"; "Кто увидит процесс мойки улиц, хвастайтесь!"; "На Нивках ни одной машины замечено не было! Я стараюсь самостоятельно со своей кватртиры присоединив шланг к крану и смывать пыль со двора!"; "В Киев неудобно добираться теперь, киевляне зашуганы...А что, так можно было? Дякую, дуже дякую"; "Вы издеваетесь?? Город задыхается от дыма уже который месяц и из года в год, а вы вдруг вспомнили про технику??? Стыдоба!!".

Напомним, Кличко объявил об ужесточении карантина и разгневал киевлян: "Вас же за это снимут".

Как сообщала Politeka, у Кличко начались обыски из-за ближайшего соратника, гремит скандал: «Требовал десятки тысяч…».

Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.