Киевлянам пообещали не отключать горячую воду во время карантина

Технические работы решили «переместить» на объекты, где не надо отключать горячую воду потребителям. Об этом во время онлайн пресс-конференции сказал мэр Киева Виталий Кличко.

«В период ограничений техническая подготовка к следующему сезону будет проводиться только на объектах, где не надо отключать горячую воду потребителям», — отметил мэр.

Кличко утверждает, что проведение гидравлических испытаний — это не прихоть городских властей, а технологическая необходимость и требование властей.

Так, сообщается, что в Киеве хотят изменить формат гидравлических испытаний. Кроме того, могут изменить сроки, когда в домах нет горячей воды во время проведения тестирований трубопроводов.

Напомним, что в Киеве перекроют движение по одной из улиц на неделю.

С 8:00 11 апреля по 21:00 19 апреля на части ул. Пушкинской перекроют движение транспорта. Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».

Так, из-за финальной части капитального ремонта движение по Пушкинской от ул. Льва Толстого до ул. Богдана Хмельницкого будет перекрыто вплоть до Пасхи.

Сообщается, что жители улицы Пушкинской, спецтранспорт и обслуживающие автомобили смогут заезжать в ремонтную зону.

Объехать перекрытый участок можно так:

ул. Л. Толстого - ул. Владимирская - ул. Б. Хмельницкого;

ул. Б. Васильковская - ул. Крещатик - ул. Б. Хмельницкого.

Также мы сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко похвастался, что нарушители карантина в Украине уплатили в бюджет около 100 тысяч гривен штрафов.

Также мэр Киева заявил, что полиция составила уже 622 административных протоколов за нарушение запретов, введенных в связи с карантином.

Напомним, киевляне не выдержали карантина и открыли пляжный сезон.

Как сообщала Politeka, умелый киевлянин показал, как ловко обойти запреты карантина.

Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.