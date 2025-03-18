В "Укрзалізниці" розповіли про новий графік поїздів з Києва, важливе та корисне нововведення.

Компанія перевізник Укрзалізниця продовжила популярний маршрут, тому ввела новий графік поїздів з Києва, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрили у компанії.

Так, зміна розкладу стосується маршруту №203/204 до Івано-Франківська, який тепер продовжив шлях до Ясіні.

Ось що це означає для пасажирів: зручний час відправлення – поїзд відправляється зі столиці о 23:00, що дозволяє завершити всі справи, комфортно сісти в купе, відпочити вночі та прокинутися в серці Карпат. Прибуття в обідній час – ідеально для заселення в готелі, садиби чи бази відпочинку. Ви приїжджаєте, одразу заселяєтесь і починаєте насолоджуватися відпочинком без зайвих очікувань. Максимальний комфорт під час подорожі – купейні та плацкартні вагони для комфортного сну, чай, кава та чудові краєвиди за вікном.

Новий графік поїздів з Києва:

Виїзд: 23:00, прибуття в Ясіню: 14:17.

Відправлення з Ясіні: 18:05, що дає можливість ще раз прогулятися Карпатами перед поверненням!

Купуйте квитки через мобільний застосунок або на сайті. Зазначимо, Ясіня – селище на заході України, адміністративний центр Ясінянської селищної громади Рахівського району Закарпатської області. Воно розташоване за 237 км від обласного центру та 31 км від районного центру, серед гір Чорногори та Свидовця, біля річки Чорна Тиса.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що в Укрзалізниці зробили попередження.

Також Politeka писала, "Укрзализныця" назначила рейсы дополнительных поездов.

Як Politeka писала в "Укрзалізниці" розповіли, що зміниться з 20 березня.