У Подільському районі Києва невідомі підірвали банкомат і вкрали гроші

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Нацполіції і паблік "Київ оперативний".

Так, вночі троє невідомих підірвали банкомат біля продуктового магазину на на вулиці Виговського та викрали гроші.

Виклик про вибух надійшов до поліції близько 01.30. Про НП в поліцію повідомив місцевий мешканець. На місце події відразу прибули слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, кінолог зі службовим собакою та вибухотехніки.

"Поліцейські оглянули місце злочину, опитали свідків, вилучили і пропрацювали відео з камер спостереження. Попередньо встановлено, що правопорушники за допомогою газо-повітряної суміші підірвали банкомат, звідти забрали касети з грошима і втекли. В результаті вибуху пошкоджено внутрішнє і зовнішнє оздоблення фасаду будівлі, сума збитків встановлюється", - йдеться в повідомленні поліції.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження у ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) і за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.

Особистості підривників наразі встановлюються.

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