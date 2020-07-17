Радник мера Віталія Кличка, Володимир Бондаренко, розповів про покарання за порушення карантину в Києві

Як передає Politeka.net, він попередив киян про відповідальність в ефірі телеканалу "Україна 24".

В Україні планують посилити покарання за порушення заходів безпеки. Як підкреслив Володимир Бондаренко, санкції необхідні, щоб якомога швидше вийти з карантину і повернути життя в колишнє русло.

"Звичайно, ми не можемо приставити поліцію до кожного громадянина, так навіть і до кожного закладу", - зазначив представник Кличка. - "Штрафувати людей, які ходять по вулиці без масок, ми не будемо, це зрозуміло. Не пускати людей - от у Києві не пускають у комунальний транспорт людей без засобів захисту".

Радник мер звернув увагу, що у великих магазинах охорона змушує відвідувачів одягати маски і стежить, щоб їх не знімали. А от у маленьких закладах дуже часто закривають очі на таку вимогу. Якщо людина опиняється хворий - магазин доводиться закривати, з-за чого люди втрачають прибуток і отримують юридичні проблеми.

Володимир Бондаренко розкрив, як у Києві будуть стежити за дотриманням заходів:

"Методика контролю не буде 100%-ю, вона буде вибірковою. Але кожен повинен розуміти, що до нього в будь-якому випадку раз на тиждень прийдуть і перевірять, як дотримуються карантинні норми. Якщо буде порушення - штраф".

Він додав, що ситуацію контролюють перевага поліцейські. За його словами, власники закладів повинні самі стежити за заходами безпеки.

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