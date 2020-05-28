Відомий український журналіст Андрій Пальчевський вказав на важливий промах Володимира Зеленського на посаді президента, який коштував йому рейтингу

За словами Пальчевського, він неодноразово намагався донести до голови держави на його помилки в кадровій політиці. Про це журналіст заявив в ефірі телеканалу "112.ua", передає Politeka.net.

"В два рази впав рейтинг, як мінімум, давно вже, і зараз буде ще більше... У мене щелепа відвисла, коли я побачив таких особистостей, як колишній міністр культури, слава богу його вже нема з нами зараз, він десь в іншому місці... Розумієте, негідні ці люди, і так, Зеленський усвідомив, що цю людину ставити не можна, його змінили, - зазначив Пальчевський. - Але для того, щоб нас повела гвардія культури, необхідно не місцево вирішувати за принципом "давайте візьмемо з Кварталу, якщо не вистачить йдемо в Дизель Шоу". Культура - це набагато ширше. Найголовніше в культурі - не ставити людину з поп-культури. Поп в прямому і переносному сенсі..."

Пальчевський додав, що "деякі міністри у нас були блазні, які розважали сюзерена".

Раніше ми повідомляли, Пальчевський назвав, що призвело Україну до економічного краху. На його думку, це олігархічна система, яка десятиліттями знищувала економіку країни.

«Ми знаємо, звідки прийшов Володимир Зеленський. Не професійний політик, не професійний економіст і т. д. Є два варіанти. Недруги збираються його скинути і увергнути країну в черговий хаос. Чи готова до цього Україна?», - поцікавився політолог.

Він також задався питанням, чи готова наша країна до ще одного Майдану, помітивши, що деякі люди вважають, що кожен наступний Майдан робить країну краще.

"Ми вчимося, але дуже повільно. Я розумію, що зараз країна знекровлена 30-річною олігархічною системою, повністю розбалансована економіка. У нас, як зайшли в 91-му році олігархи, як забрали владу і гроші…а потім ми дивуємося, чому у нас найбідніші люди, чому у нас найбільша кількість заробітчан", - заявив експерт.

Нагадаємо, Пальчевський розніс Зеленського з-за слів про другий термін: «Швидко прийшов апетит під час їжі».

Як повідомляла Politeka, Пальчевський поставив на місце Фаріон після атаки на Зеленського.

Також Politeka писала, що Пальчевський звернувся до Зеленському після скандального рішення Моз.