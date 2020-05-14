"Скляний" міст Віталія Кличка у центрі Києва знову перекрили з-за проблем з панелями

Як повідомляє Politeka.net, показали очевидці в соціальних мережах, як виглядає скло після недавніх погодних катаклізмів у столиці.

Як видно на фотографії, після проливних дощів в Києві дві скляні панелі помутніли, а одна з них виглядає потрісканою. З-за цього ділянку мосту перекрили металевим парканом і загороджувальною стрічкою з попередженням: "Не заходити за огорожу! Небезпечно!".

Кияни бурхливо відреагували на подію в соціальних мережах:

"Може, нафіг те скло? І краще залізне то встановити?"; "Міст весь ходором ходить... Навколо тріщини. Ясний же пень, що скло теж буде тріскати... Треба було будувати нормально, тоді б і скла довго служили..."; "Гарантія на скла закінчиться, заасфальтують 😄"; "Скло після дощу і бруду важко назвати склом. Весь первісний зміст даних стекл вбила непродуманість. За ними потрібно доглядати регулярно"; "щось швидко він втомився і постарів. Частіше носіть туди головного виконроба, Витальку. Нехай милується"; "щось мені здається там порушена технологія. Воно не має так часто тріскатися!".

Варто відзначити, що пішохідний міст від Арки Дружби народів до Володимирської гірки відкрили влітку 2019 року. З тих пір скляні панелі вже неодноразово тріскалися.

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