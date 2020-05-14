"Скляний" міст Віталія Кличка у центрі Києва знову перекрили з-за проблем з панелями
Як повідомляє Politeka.net, показали очевидці в соціальних мережах, як виглядає скло після недавніх погодних катаклізмів у столиці.
Як видно на фотографії, після проливних дощів в Києві дві скляні панелі помутніли, а одна з них виглядає потрісканою. З-за цього ділянку мосту перекрили металевим парканом і загороджувальною стрічкою з попередженням: "Не заходити за огорожу! Небезпечно!".
Кияни бурхливо відреагували на подію в соціальних мережах:
Рахунки українців заганяють в мінус, ПриватБанк зробив важливу заяву: "При оплаті в магазинах..."
Російська Кардаш'ян у відвертому міні показала неосяжні «дари природи»: «Боже, вже вивалюються...»
Пишногруда Мейхер розсунула ноги, повторивши рекорд Волочкової: «Персик!»
Бузова у відвертому боді приголомшила непристойним виглядом: "Фу, жахливо виглядає"
"Може, нафіг те скло? І краще залізне то встановити?"; "Міст весь ходором ходить... Навколо тріщини. Ясний же пень, що скло теж буде тріскати... Треба було будувати нормально, тоді б і скла довго служили..."; "Гарантія на скла закінчиться, заасфальтують 😄"; "Скло після дощу і бруду важко назвати склом. Весь первісний зміст даних стекл вбила непродуманість. За ними потрібно доглядати регулярно"; "щось швидко він втомився і постарів. Частіше носіть туди головного виконроба, Витальку. Нехай милується"; "щось мені здається там порушена технологія. Воно не має так часто тріскатися!".
Варто відзначити, що пішохідний міст від Арки Дружби народів до Володимирської гірки відкрили влітку 2019 року. З тих пір скляні панелі вже неодноразово тріскалися.
Нагадаємо, частина шляхопроводу звалилася на зупинку в Києві, відео: "Парканчик втомився".
Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа спалахнула на ринку в Києві, дим видно здалеку: кадри ПП.
Також Politeka писала, що потужний пожежа охопила жилой будинок у Києві, є постраждалі: кадри ПП.