У Києві невідомий зловмисник обстріляв з автомата ринок і житлові будинки

Як повідомляє Politeka.net, подробиці події розповіли в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, скрольте сторінку вниз).

Напад стався в ніч проти 6 травня на Троєщині. Близько трьох годин ночі невідомий чоловік прийшов на місцевий продуктовий ринок і вистрілив чергою з автомата Калашникова, після чого втік разом зі зброєю.

Очевидці показали наслідки нападу. Кулі розлетілися в різні сторони, потрапили в торгові ларьки, припарковані автомобілі і навіть вікна житлових будинків, розташованих поблизу. Сліди від них досі можна помітити на ринку. Збиток оцінюють приблизно в 100 тисяч гривень.

Місцеві жителі порівнюють свій район з мафіозним Чикаго. За їх словами, напади на ринки відбуваються вже дев'ятий місяць. Люди просто бояться виходити на вулицю, побоюючись потрапити під черговий обстріл.

Співробітники Деснянського управління поліції повідомили, що вже зібрали речові докази та передали їх на експертизу. Слідство розглядає три версії події, але подробиці поки що тримають у секреті.

Раніше в центрі Києва помітили чоловіка з гранатометом. Нацгвардеец Станіслав Волохович звернув увагу на чоловіка, який вийшов з будинку навпроти посольства Іспанії. При собі у підозрюваного був предмет, схожий на гранатомет РПГ-22. Чоловіка затримали.