Вона пішла з лікарні без верхнього одягу і чобіт

У Києві розшукується дитина, зникла безвісти

У Дніпровському районі Києва зникла безслідно Марчук Діана Володимирівна, 2003 року народження. Вона 31 березня пішла з лікарні по вул. П. Запорожця, 26 і не повернулася. Про це пише Politeka з посиланням на групу «Київ Оперативний» у фейсбуці.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 16-17 років, зріст 170-175 см, волосся русяве до плечей, середньої статури.

Одягнений: кофта сірого кольору, темні штани (без верхнього одягу) і взута у капці.

При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження дитини, просимо телефонувати за номером «102».

Нагадаємо, що в Дніпропетровській області пропав безвісти 17-річний хлопець. Відомо, що Умрихін Леонід Данилович, 28 березня 2020 року, близько 11.40 покинув Центр соціально-психологічної реабілітації і на даний момент його місцезнаходження невідоме.

На вигляд хлопцеві 17 років, зріст 175 см, худорлявої статури, темне коротке волосся, очі темні.

Також ми писали, що під Києвом відправили за ґрати серійного автокрадія. Зловмисник розшукувався за скоєння серії крадіжок елітних автомобілів в Києві.

Зазначимо, що під час затримання в Борисполі злодій пошкодив припарковані поліцейські машини і стріляв з пістолета, погрожуючи себе вбити. Він приставив пістолет до скроні, коли побачив, що від гонитви поліції не втекти.

Стало відомо, що автоугонщику обрали запобіжний захід у вигляді затримання під вартою.

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