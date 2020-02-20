У Києві утворився колапс на дорогах з-за одного світлофора

Увечері в середу, 20 лютого, у Києві в Святошинському районі міста на Академмістечку не працював світлофор, з-за чого утворилася величезна пробка. Автобуси стали посеред дороги, а легкові авто намагалися маневрувати навколо них. Про це пише Politeka.net з посиланням на групу в фейсбуці «Київ оперативний» (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Сьогодні ввечері на Академ Містечку не працював світлофор», – повідомив очевидець подій.

В мережі почали обговорювати сталося напередодні увечері.

«Ви "водії", знаєте, що нічого складного в цій ситуації немає, просто не виїжджати на перехрестя і дати можливість рухатися авто "приблизний" часовому проміжку роботи світлофора, ви ж кожен вечір там проїжджаєте, а пробки на дорогах через "хитрови.баних"», «Там і так ппц, а тут ще й світлофор))», «Так все ясно і просто. Якщо не працює світлофор, треба дотримуватись дорожніх знаків) проблем не повинно було бути))», «Прокладок просто стало більше, ніж водіїв... овердо***їх стало, я б сказав.... Є і дебіли в таких ситуаціях, коли при зеленому світлі стоїш перед перехрестям, бо він зайнятий, а якийсь дебіл сигналить тобі ззаду з усіх сил, щоб 3 метри проїхати і встати посередині перехрестя і не дати проїхати іншим.... Дебіли думають тільки про себе... Так і живемо», – кияни обурюються в коментарях.

Нагадаємо, що в київському аеропорту «Бориспіль» було затримано кілька рейсів з-за того, що на злітну смугу вибіг кролик. За даними пасажирів рейсу Київ-Франкфурт, невеличка затримка у розкладі літаків сталася за кролика, який вибіг на злітно-посадочну смугу. Інцидент стався рано вранці 20 лютого.

Сегодня вечером на Академ Городке не работал светофор((( Gepostet von Олександр Скочок am Mittwoch, 19. Februar 2020

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