Украинский боксер Иван Редкач поделился ожиданиями от боя между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом

"Кто выиграет? Я выберу Лопеса. Надеюсь, что он сумеет нокаутировать Ломаченко. Василий - старый коротышка, у него нет голода. У Лопеса все хорошо с мотивацией. Почему я поддерживаю Теофимо? Это только мое дело", - заявил Редкач в интервью EsNews.

Напомним, экс-чемпион мира Заб Джуда заявил, что знает имя боксера, с которым сразится победитель поединка Ломаченко - Лопес.

"Победитель боя Ломаченко – Лопес подерется с Хэйни. Это не мое желание, просто этот поединок состоится. Я здесь ни при чем", - сделал заявление Заб.



Добавим, что менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас жестко высказался о способностях украинца.





Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".