Украинский боксер Иван Редкач поделился ожиданиями от боя между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом
"Кто выиграет? Я выберу Лопеса. Надеюсь, что он сумеет нокаутировать Ломаченко. Василий - старый коротышка, у него нет голода. У Лопеса все хорошо с мотивацией. Почему я поддерживаю Теофимо? Это только мое дело", - заявил Редкач в интервью EsNews.
Напомним, экс-чемпион мира Заб Джуда заявил, что знает имя боксера, с которым сразится победитель поединка Ломаченко - Лопес.
Добавим, что менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас жестко высказался о способностях украинца.
«Давайте я вам кое-что скажу: никто не видел, чтобы Василий выкладывался на ринге более, чем на 65%. Он никогда не имел оппонентов, которые бы вынудили его это сделать.
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Никто не способен заставить его выложиться на 100%. Выходит, мы никогда не наблюдали настоящего Ломаченко», – сказал Климас.
Сам Теофимо Лопес выразил уверенность, что после схватки с ним Василий Ломаченко поменяет весовую категорию.
"Я жду этого поединка. Я крупный легковес, а Ломаченко лучше себя чувствовал в полулегком и втором полулегком весах. Я уверен, что 17 октября мы вернем его во второй полулегкий вес", – сказал Лопес.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".