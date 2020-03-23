В Киеве задержали мошенников, которые торговали на территории Украины фальсифицированными лекарствами
В Киеве разоблачили контрабандистов, которые з РФ, Индии и Турции завозили на территорию Украины незарегистрированные и некачественные лекарственные средства сердечно-сосудистой, гормональной и онкологической группы. Об этом рассказали в прокуратуре Киева.
Мошенники ввозили лекарства на территорию Украины с сокрытием от таможенного контроля, а также с укрытием от контроля качества, без соблюдения температурного режима транспортировки. Эти нарушения могли испортить качество лекарств и привести к негативным последствиям на здоровье клиентов.
Всего было изъято более 50 наименований лекарств разного назначения, на сумму более 3 миллиона гривен. Кроме того, у контрабандистов забрали компьютерную технику и другие улики преступления.
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В прокуратуре Киева сообщают, что на данной этапе проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к противоправной деятельности, и привлечения их к уголовной ответственности.
Напомним, что в Киеве в разгар пандемии коронавируса мясные продукты перевозят без упаковки.
На Троещине недалеко от супермаркета "Эко-маркет" заметили людей, которые торгуют мясом, салом и другими мясными продуктами просто на улице. Товар не упакован и все вирусы, и микробы могут попасть непосредственно на мясо.
Также мы писали, что мошенники пытаются нажиться на днепрянах, которые желают защититься от коронавируса. В аптеке на Калиновой продают самодельное лекарство под названием «Антикоронавирус». Как указано на упаковке, принимать его нужно внутренне, а стоит это средство 55 гривен.
К сожалению, в такой сложный для города и всей страны период, мошенники во всю используют доверчивость людей. Не так давно, появилась информация о службах для бесплатной раздаче масок и тестов на коронавирус для пенсионеров, многодетных и малоимущих семей.
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