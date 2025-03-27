Мобілізація в Україні передбачає дотримання чітких правил щодо відстрочки для громадян з інвалідністю.

Деякі територіальні центри комплектування можуть неправомірно відмовляти у прийомі заяв в час, коли триває мобілізація в Україні, повідомляє Політека.

Про це інформує адвокат Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA". Він розповів, що до правників звернувся чоловік з інвалідністю, якому в ТЦК відмовили у прийнятті заяви. Причина, яку вони назвали - відсутність у нього військового обліку та проходження військово-лікарської комісії.

Як пояснив юрист, така відмова є незаконною. Він нагадав, що, згідно з постановою КМУ №932, особи, щодо яких є офіційні дані про інвалідність, не повинні проходити ВЛК для отримання відстрочки.

"Вас повинні були взяти на військовий облік, навіть без проходження військово-лікарської комісії", – наголосив Владислав Дерій.

Юрист заспокоїв громадянина, пояснивши, що мобілізація в Україні передбачає, що навіть без офіційно оформленої відстрочки люди з таким статусом не можуть бути призвані на службу до війська. У разі неправомірної відмови ТЦК правники радять звертатися зі скаргою або вимагати виконання законодавчих норм.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про те, що військовозобов'язані можуть знятися з обліку в певних випадках.

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