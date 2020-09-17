У центрі Києва стався вибух у ресторані

НП сталася в туристичному місці, на Андріївському узвозі в четвер, 17 вересня.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на столичну поліцію.

На місце події прибули поліцейські, а також пожежники та карети швидкої допомоги.

Інших деталей поки немає.

Судячи з опублікованих в мережі кадрів, вибух стався за адресою Андріївський узвіз, 19а

У поліції заявили, що назвати кількість постраждалих поки не можуть.

При цьому телеканал "Україна 24" повідомляє, що відомо про двох постраждалих.

За непідтвердженою інформацією, в ресторані вибухнуло газове обладнання.

Нагадаємо також, що наприкінці серпня в будинку по вул. Великій Васильківській, 81, що в Печерському районі столиці сталася пожежа.

По прибуттю рятувальники встановили, що загоряння виникло в квартирі на четвертому поверсі чотириповерхового будинку, після чого вогонь перекинувся на дах будівлі.

В ході ліквідації були врятовані 2 людини, 15 осіб виведені на безпечну відстань.

На Андреевском спуске в ресторане прогремел взрыв: пострадали два человека Gepostet von Информатор Киев am Donnerstag, 17. September 2020

Нагадаємо про потужний вибух під Києвом, розірвало газопровід, що постачає газ до Європи:" підходити небезпечно", кадри з місця.

Як повідомляла Politeka, потужний вибух прогримів у Києві, відомо про жертви: фото з місця НП.

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