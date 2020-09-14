"Смотрящий" Денис Комарницький "посадив на гачок" першого заступника мера Києва Віталія Кличка Миколу Поворозника кримінальною справою, якій він поки не дає хід завдяки зв'язкам його партнера, народного депутата Миколи Тищенка в офісі президента

Про це йдеться в пості на Фейсбук журналіста і блогера Олександра Зубченка.

"Мафіозно-будівельний синдикат Києва, очолюваний мером Віталієм Кличком, останнім часом не просто не припинив свою злочинну діяльність, але ще більше наростив обороти. Розкрадання столичного бюджету йде стахановськими темпами. Спостерігачі це пов'язують, в першу чергу, з тим, що команда мера Кличка, всупереч дутим цифрам соцопитувань, передбачає не надто впевнений результат на майбутніх місцевих виборах. І хоче максимально підстрахуватися фінансово", - повідомив Зубченко.

Автор нагадує, що спочатку довіра киян до Кличка, з яким вони пов'язували надії на позитивні зміни в столиці, була високою.

"Але фатальною для мера стала корупційна змова зі "смотрящим" Денисом Комарницьким. Відмовитися від прибуткових схем Комарницького і величезних сум, що вимиваються з бюджету столиці, кличку виявилося не під силу. Щупальці Комарницького розкинулися, схоже, на весь Київ. Спочатку він, як справжній мафіозі, накинув зашморг на самого Кличка, заразивши його злочинним "схематозом". Це така відома в широких колах корупційна хвороба: Комарницький створює ряд "прибуткових" схем з відмивання грошей зі столичного бюджету за допомогою фіктивних фірм, а Кличко завдяки своїм повноваженням "кришує" всі схеми. Мало того, для більшого контролю над ситуацією Денис Комарницький вирішив ще й найближче оточення мера взяти "під опіку". Таким чином він зміг посадити на гачок першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника", - зазначив блогер.

За його словами, ще в квітні Поворозника спіймали на величезному хабарі: чиновник через посередника вимагав від компанії-забудовника 125 тис.доларів за вплив на прийняття рішення про узгодження містобудівних умов і обмежень.

"Як там рухається розслідування справи? Невідомий. Зате відомо, що саме Комарницький завдяки зв'язкам свого партнера Тищенка в офісі президента зам'яв цей гучний скандал з хабарем і зміг через широкі зв'язки в силових структурах "поставити на паузу" розслідування. Для Комарницького це дуже вигідна ситуація, щоб тримати в підвішеному стані і Поворозника, і через нього самого Кличка. Цілком ймовірно, що саме Денис "наштовхнув" СБУ на думку опрацювати першого заступника мера. Адже тепер, тільки "клієнт" сіпнувся мало не туди - раз, і правоохоронці відновили розслідування", - підкреслив журналіст.

Він зробив висновок, що і іншим заступникам голови КМДА "не варто розслаблятися" - вони зараз теж в небезпеці.

"Тому що Комарницькому було б дуже зручно, якби на кожного з них були кримінальні справи, і він, як показала практика, легко може це влаштувати. Адже тоді йому і мер буде не особливо потрібен-всі справи можна буде вирішувати через повністю підконтрольних заступників", - констатував Олександр Зубченко.