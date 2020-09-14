“Смотрящий” Денис Комарницкий “посадил на крючок” первого заместителя мэра Киева Виталия Кличко Николая Поворозника уголовным делом, которому он пока не дает ход благодаря связям его партнера, народного депутата Николая Тищенко в Офисе президента

Об этом говорится в посте на Фейсбук журналиста и блогера Александра Зубченко.

“Мафиозно-строительный синдикат Киева, возглавляемый мэром Виталием Кличко, в последнее время не просто не прекратил свою преступную деятельность, но еще больше нарастил обороты. Разворовывание столичного бюджета идет стахановскими темпами. Наблюдатели это связывают, в первую очередь, с тем, что команда мэра Кличко, вопреки дутым цифрам соцопросов, предвидит не слишком уверенный результат на будущих местных выборах. И хочет максимально подстраховаться финансово”, - сообщил Зубченко.

Автор напоминает, что изначально доверие киевлян к Кличко, с которым они связывали надежды на позитивные изменения в столице, было высоким.

“Но роковым для мэра стал коррупционный сговор со “смотрящим” Денисом Комарницким. Отказаться от прибыльных схем Комарницкого и огромных сумм, вымываемых из бюджета столицы, Кличко оказалось не под силу. Щупальцы Комарницкого раскинулись, похоже, на весь Киев. Сначала он, как заправский мафиози, накинул удавку на самого Кличко, заразив его преступным “схематозом”. Это такая известная в широких кругах коррупционная болезнь: Комарницкий создает ряд “прибыльных” схем по отмыву денег из столичного бюджета с помощью фиктивных фирм, а Кличко благодаря своим полномочиям “крышует” все схемы. Мало того, для большего контроля над ситуацией Денис Комарницкий решил еще и ближайшее окружение мэра взять “под опеку”. Таким образом он смог посадить на крючок первого замглавы КГГА Николая Поворозника”, - отметил блогер.

По его словам, еще в апреле Поворозника поймали на огромной взятке: чиновник через посредника требовал от компании-застройщика 125 тыс. долларов за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений.

“Как там движется расследование дела? Неизвестно. Зато известно, что именно Комарницкий благодаря связям своего партнера Тищенко в Офисе президента замял этот громкий скандал со взяткой и смог через широкие связи в силовых структурах “поставить на паузу” расследование. Для Комарницкого это очень выгодная ситуация, чтобы держать в подвешенном состоянии и Поворозника, и через него самого Кличко. Вполне вероятно, что именно Денис “натолкнул” СБУ на мысль проработать первого зама мэра. Ведь теперь, только “клиент” дернулся чуть не туда - раз, и правоохранители возобновили расследование”, - подчеркнул журналист.

Он сделал вывод, что и остальным заместителям главы КГГА “не стоит расслабляться” - они сейчас тоже в опасности.

“Потому что Комарницкому было бы очень удобно, если бы на каждого из них были уголовные дела, и он, как показала практика, легко может это устроить. Ведь тогда ему и мэр будет не особо нужен - все дела можно будет решать через полностью подконтрольных замов”, - констатировал Александр Зубченко.