В одному з районів Києва вишукувались величезні черги за водою через аварію на каналізаційному колекторі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцеві пабліки в соцмережах.

Так, на столичному Виноградарі сталася аварія на каналізаційному колекторі, через що відключили водопостачання в десятках будинків. Тепер жителі цих будинків вишикуються у величезні черги до бюветів, щоб набрати додому питної води.

За словами очевидців, на колонці на вулиці Світлицького черги досягали 50 метрів. Крім того, місцеві кажуть, що ввечері людям довелося стояти за водою по декілька годин.

Кияни опублікували фото і відео ситуації біля бюветів.

Деякі вже почали кепкувати, що можна продавати свої місця в чергах за водою.

Щоб забезпечити жителів Виноградару водою, автоцистерни мають чергувати за такими адресами:

вул. Межова на перетині з Краснопільської;

вул. Вітряні Гори на перетині з вул. Осиповського;

пр. Правди, 88;

пр. Порика, 19;

пр. Гонгадзе, 32.

А бювети можна знайти за такими адресами:

пр. Гонгадзе, 9, 20;

пр. Свободи 22/24;

вул. Межова, 25 на перетині з пр. Свободи.

Як відомо, більше двох тижнів тому у Києві сталася аварія на каналізаційному колекторі на перетині проспекту Василя Порика та проспекту Правди. Для здійснення ремонтних робіт на колекторі комунальники перекрили на Виноградарі проїзд і припинили водопостачання.

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