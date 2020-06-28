У Києві на Позняках, де не так давно стався вибух, сталася в багатоповерхівці пожежа

Вогонь з'явився на одному з балконів багатоповерхівки, що на Крушельницької, 3А. Полум'я після цього перекинулося на поверхи вище. Як повідомляє в телеграм-каналі "КО", пожежники ще не приїхали на місце події. Про постраждалих поки що нічого не відомо. Про це пише Politeka.net.

На кадрах можна побачити, як горить балкон. Чорний дим почав огортати київське небо.

Раніше ми повідомляли, що через стрімке зростання числа хворих на китайський вірус в Київській області посилили карантин.

Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила, що відтепер масові заходи (культурні, розважальні, спортивні, соціальні, релігійні, рекламні) проводити тільки з участю максимум 10 осіб і за умови дотримання протиепідемічних правил, а заклади громадського харчування і розважального напрямку – працюватимуть до 22 години.

Повідомлялося, що 24 червня на мосту Патона у Києві прорвало трубу, перетворивши його в киплячий водоспад.

Очевидці зняли наслідки аварії на відео і опублікували в соціальній мережі Facebook. Крім того, прес-служба "Київтеплоенерго" розкрила подробиці НС.

Як можна помітити на відеозаписі, гаряча вода бурхливим потоком тече приблизно з середини мосту і падає в Дніпро.

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