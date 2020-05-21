Мер Києва Віталій Кличко похвалився сумнівним досягненням і нарвався на критику

Як повідомляє Politeka.net 21 травня під час онлайн-брифінгу Віталій Кличко розповів, як погода допомогла столиці заощадити на прибиранні снігу.

У градоначальника поцікавилися, кудапотратили майже 400 мільйонів гривень, які "Київавтодору" виділили на прибирання доріг, тоді як зима видалася безсніжною. За словами Віталія Кличка, кошти витратили на купівлю солі, якої залишилося ще дуже багато.

"Сіль закуповують протягом літа і осені. Минула зима була безсніжною, зрозуміло, не всі запаси солі були використані. Вона знаходиться в сховищах. І залишилася на наступну зиму", - зазначив Віталій Кличко. - "Залишки солі.. перевищують 44,5 тис. тонн. Тому в наступному сезоні місто значно менше витратить коштів на закупівлю солі".

Як заявив мер, в минулому сезоні "Київавтодор" витратив виділені з бюджету гроші на зарплати і ппокупку пально-мастильних матеріалів. Незважаючи на безсніжну погоду, працівникам комунальних підприємств знайшлося чим зайнятися.

"Хоча снігу майже не було, всі інші види дорожніх робіт комунальники виконували. Частина грошей спрямували на закупівлю і ремонт комунальної техніки. Вона багатофункціональна. І багато з цих машин сьогодні задіяні в митті столичних вулиць", - повідомив голова КМДА.

Кияни прокоментували звіт київського мера в мережі. Багато українців висміяли Віталія Кличка за таке "досягнення" і запропонували, що можна зробити із залишками солі:

"Заощаджену сіль треба засолити)"; "Київ закупив стільки солі, що вирішив не розсипати її на тротуарах, щоб не вводити в оману киян-любитель лиж..."; "Завдяки безсніжної зими у Києва залишилося 44,5 тис. тонн запасів солі. Продамо через Епіцентр як цукор. Що епіцентр не торгує цукром?? Тоді продамо як фарбу для фарбування лікарень. Купимо на съэкономленные гроші - Кличко"; "Тепер у мерії проблема кому сіль загнати наліво..."; "у зв'язку з безсніжною зимою на зекономлені на прибиранні від снігу кошти ми закупили снігоприбиральні машини - Кличка)"; "За л*хов тримають, мовляв, вони зекономили для міста, показуха, а інші схеми які тягнуть мільйони, працюють, як раніше"; "Ну, тепер залишилося дождатся врожаю на огірки та помідори---не пропаде. А роздавати не можна. Всі рвонуть на Дніпро та інші річки і рибу изведут всю на тараньку".

Нагадаємо, Кличко вирішив відкрити метро, але залякав киян наслідками: "Будьте розсудливими".

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