Після відкриття метро в Києві працюватиме за новими правилами
Як повідомляє Politeka.net, прес-служба Київського метрополітену розкрила подробиці на сторінці в Facebook.
Згідно з оголошенням, столичне метро повністю відмовляється від поїздок за жетонами. Як тільки підземка відновить роботу у пасажирів буде місяць, щоб скористатися вже купленими жетони зеленого кольору. Після цього пасажири зможуть оплатити проїзд тільки за допомогою електронних квитків, які можна придбати у кіосках ще до відкриття метро.
Київський метрополітен закликає заздалегідь підготувати засоби оплати приводить всі доступні варіанти:
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- KyivSmartCard (картка додаток);
- Карта метро (до 31 березня 2021 року)
- Будь-яка банківська карта, яка підтримує безконтактні платежі;
- Мобільні додатки Google Pay і Apple Pay;
- паперові або електронні одноразові квитки з QR-кодом.
Наголошується, що для пільгового проїзду жителі столиці зможуть використовувати Картку киянина. Загальнодержавні пільгові категорії повинні показати оригінал посвідчення, що підтверджує право на безкоштовний проїзд.
В наземному громадському транспорті теж доведеться розплачуватися з допомогою KyivSmardCard, разового квитка з QR-кодом або банківською картою. Втім, до 1 липня кондуктори будуть продавати разові квитки в салонах.
Нагадаємо, Кличко вирішив відкрити метро, але залякав киян наслідками: "Будьте розсудливими".
Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".
Також Politeka писала, що Моз заявив про запуск метро в Києві, названа дата: "Давно вже пора".