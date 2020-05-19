Після відкриття метро в Києві працюватиме за новими правилами

Як повідомляє Politeka.net, прес-служба Київського метрополітену розкрила подробиці на сторінці в Facebook.

Згідно з оголошенням, столичне метро повністю відмовляється від поїздок за жетонами. Як тільки підземка відновить роботу у пасажирів буде місяць, щоб скористатися вже купленими жетони зеленого кольору. Після цього пасажири зможуть оплатити проїзд тільки за допомогою електронних квитків, які можна придбати у кіосках ще до відкриття метро.

Київський метрополітен закликає заздалегідь підготувати засоби оплати приводить всі доступні варіанти:

- KyivSmartCard (картка додаток);

- Карта метро (до 31 березня 2021 року)

- Будь-яка банківська карта, яка підтримує безконтактні платежі;

- Мобільні додатки Google Pay і Apple Pay;

- паперові або електронні одноразові квитки з QR-кодом.

Наголошується, що для пільгового проїзду жителі столиці зможуть використовувати Картку киянина. Загальнодержавні пільгові категорії повинні показати оригінал посвідчення, що підтверджує право на безкоштовний проїзд.

В наземному громадському транспорті теж доведеться розплачуватися з допомогою KyivSmardCard, разового квитка з QR-кодом або банківською картою. Втім, до 1 липня кондуктори будуть продавати разові квитки в салонах.

Нагадаємо, Кличко вирішив відкрити метро, але залякав киян наслідками: "Будьте розсудливими".

Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".

Також Politeka писала, що Моз заявив про запуск метро в Києві, названа дата: "Давно вже пора".