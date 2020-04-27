Літня жінка безцеремонно накопала собі кольорів у Солом'янському районі

Як повідомляє Politeka.net таке відео з'явилося у группі "Київ Оперативний" у Facebook. Очевидці зняли зухвалу містянку на камеру і вирішили прославити в соціальних мережах (щоб подивитися - скрольте вниз).

Як повідомляють свідки, жінка зібрала тюльпани у Солом'янському ландшафтному парку, не соромлячись людей навколо. Скориставшись лопаткою, вона викопала квітку разом з корінням і забрала з собою. При цьому любителька тюльпанів проігнорувала зауваження перехожих.

Користувачі соціальної мережі гостро відреагували на відео. Одні висміяли жадібний жінку, а інші закликали її покарати:

"Не знімати треба було, а ріпу начистити та шкодливі рученята повідбивати! Ой, ну треба ж, ви впали, ручки поранили, так слизько ж на клумбі. Ви б обережніше, пані!"; "Мабуть, буде готувати зілля. Або шукати «п'ятий елемент», як це робив тут один "активіст" у нас у Кропивницькому)) що тільки не придумають, щоб не нести відповідальність..."; "Що таких в головах"; "Напевно, голодує. На салат"; "Кінець епохи бідності".

В Соломенском ландшафтном парке эта дама решила выкопать себе тюльпанов. Прямо с клумбы, не стесняясь. Просьбу этого не делать она проигнорировала и продолжила выкапывать. Так и живем 🤷🏻‍♂️ Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 27. April 2020

Раніше стало відомо, що на Дорогожичах пенсіонери вишикувалися у величезну чергу біля входу в банк. Інші відділення в мікрорайоні закрилися, тому місцеві жителі змушені чекати на вулиці. Через тисняву двоє чоловіків навіть побилися за місце в черзі.

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