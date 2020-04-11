У Чорнобильській зоні продовжують бушувати пожежі, спровоковані підпалом сухої трави

Вже тиждень вогонь гасять на території території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв, повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС України.

За інформацією рятувальників, до гасіння пожеж залучено 312 осіб та 83 одиниць техніки, у тому числі три літаки і гелікоптери, якими 10 квітня здійснено 96 скидів – 240 т води.

Як виглядає отруйна пожежа зсередини, продемонстрували за допомогою відеозапису, зробленого з машини пожежників, які їдуть боротися з вогнем. Кадри опублікували в соціальній мережі Фейсбук.

На відео, знятому з вікон авто, видно, як палають ліс і суха трава, а дим робить видимість на деяких ділянках практично нульовою.

У кадрі чути ненормативну лексику, один з хлопців кричить, що «пече», маючи на увазі високу температуру.

Пожежа у Чорнобилі Відео з Чорнобильської зони. Де всі ці рамочки, які фейсбучани ставили собі на підтримку Австралії? Gepostet von Баба і кіт am Samstag, 11. April 2020

Запис викликав величезний резонанс серед користувачів.

«Ось, тепер бурштин будуть мити прямо під носом у всіх. Все згорить, і почнуть працювати», «За порушення карантину 17000 грн штраф, а за підпал трави – мізерні кілька сотень грн. А треба великий штраф і кримінальна відповідальність за повторне вчинення злочину. Інакше не навчиш, напевно», «місцевих паліїв треба, як зайців відстрілювати ... хоча ні, зайців шкода, а паліїв, начебто, негуманно, тому просто під суд і в тюрму, а ключик втратити😏», «Хлопці, бережіть себе, вас чекають вдома. Жахливо», «Україна летить у прірву. А нам забили голову коронавірусом», – пишуть під відео.

Пожежі в Чорнобильській зоні почалися 4 квітня, а вже 6 квітня правоохоронці затримали 27-річного жителя села Рагівка, якого підозрюють у підпалі. Поліцейським цей громадянин пояснив, що заради забави поблизу покинутої ферми він підпалив у кількох місцях дикий сухостій. Вогонь вітром перекинуло далі, а він вже не зміг загасити вогонь.

Йому вручили підозру у заподіянні пожежі. Санкція статті передбачає штраф від 3 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, заражене повітря з Чорнобиля погнало прямо на Київ, пожежі не вщухають.

Як повідомляла Politeka, поки палає Чорнобиль, кияни смажать шашлики: пожежники не витримали, фото.

Також Politeka писала, що масштабна пожежа знищила гектари лісу в Чорнобилі, задіяна авіація: кадри наслідків.