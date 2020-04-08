Масштабна пожежа розгорілася на лівому березі Києва

Так, займання сталося в районі вулиці Бориспільській. На кадрах, які очевидці публікують в мережі, видно, як густий чорний дим піднімається над багатоповерхівками.



За інформацією dtp.kiev.ua у Києві горять склади, постраждалих в результаті пожежі немає, на місці працюють рятувальники. За іншими даними, пожежа охопила залізно-бетонний завод.

Раніше повідомлялося, що київські пожежники ексклюзивно показали, що відбувається у Чорнобильській зоні, де вирує масштабна пожежа.

На відео пожежники знаходяться в самому епіцентрі пожежі біля Чорнобиля, їх авто їде в непроглядном диму. Не дивлячись на це вогнеборці жартують і сміються, хоча і готуються до найгіршого.

«Пожежа там буде тривати ще кілька діб точно і горить там набагато більше 100 гектарів», - розповів один з працівників ДСНС.

За даними рятувальної служби, загрози населеним пунктам немає.

Нагадаємо, страшну пожежу у Чорнобильській зоні пожежники не могли загасити наскільки днів. Інформація про лісові пожежі в Чорнобильській зоні надійшла в ДСНС 4 квітня.

При цьому мешканці Києва та області скаржилися, що страшний сморід стоїть на вулицях і проникає навіть в будинки.

Нагадаємо, слідом за Чорнобилем вогняна біда звалилася на нову область: хто під загрозою.

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