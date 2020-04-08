У Києві поліцейські намагалися оштрафувати чоловіка за те, що він вийшов ввечері в продуктовий магазин

Як повідомляє Politeka.net, відповідний відеозапис на своїй сторінці у Facebook розмістив киянин Макс Юр'єв (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Спроба затримання за одиночний похід без документів в магазин за хлібом", - коротко сказано в підписі до ролика.

Людина, яка знімає відео, стверджує, що йшла в магазин «Пасат» купити хліба, але до неї підійшли правоохоронці.

Поліцейські, посилаючись на постанову Кабінету Міністрів, в агресивній формі вимагають чоловіка пред'явити документи. Але чітких підстав для затримання перехожого у правоохоронців немає.

"Вся стрічка рясніє такими відео", "Вони дострибаються...", "Печатки скасували", - пишуть у коментарях до відео користувачі мережі.

Відзначимо, в Україні не введено комендантську годину, тому питання поліцейських до автора відео - «В який час?» - не має сенсу. Поки Кабмін не прийняв нових обмежень, українці можуть ходити у магазин у будь-який його робочий час.

Нагадаємо, з 6 квітня в Україні був посилений карантин. Тепер громадянам доведеться завжди носити з собою документи, а за відсутність маски/респіратора в громадському місці потрібно заплатити штраф від 17 тисяч гривень.

Спроба затримання за одиночний похід без документів в магазин за хлібом. #хронікиМусоріні Gepostet von Max Yuriev am Dienstag, 7. April 2020

Нагадаємо, кияни не витримали карантину і відкрили пляжний сезон.

Як повідомляла Politeka, умілий киянин показав, як спритно обійти заборони карантину.

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