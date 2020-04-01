Він зник ще 15 березня і до цих пір не дав про себе знати

У Києві кілька днів тому зник чоловік, який не дістався до місця призначення

Прус Ігор Юрійович прямував в одне з сіл у Київській області, але так і не дістався до місця призначення. Поліція кинулася на пошуки. Про це пише Politeka з посиланням на групу «Київ Оперативний» у фейсбуці.

30-річний чоловік зник ще 15 березня, коли їхав з Виноградаря в бік села Книжячи.

На даний момент про його місцезнаходження нічого невідомо. Телефон чоловіки відключений.

Якщо ви бачили або знаєте, що про його місцезнаходження, то прохання повідомити про це на спеціальну лінію 102 або за номером телефону 0978891087.

Нагадаємо, що в Києві розшукується дитина, зниклий без вести.

У Дніпровському районі Києва зникла безслідно Марчук Діана Володимирівна, 2003 року народження. Вона 31 березня пішла з лікарні по вул. П. Запорожця, 26 і не повернулася.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 16-17 років, зріст 170-175 см, волосся русяве до плечей, середньої статури.

Одягнений: кофта сірого кольору, темні штани (без верхнього одягу) і взута в шльопанці.

При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження дитини, просимо телефонувати за номером «102».

Нагадаємо, що в Дніпропетровській області пропав безвісти 17-річний хлопець. Відомо, що Умрихін Леонід Данилович, 28 березня 2020 року, близько 11.40 покинув Центр соціально-психологічної реабілітації і на даний момент його місцезнаходження невідоме.

На вигляд хлопцеві 17 років, зріст 175 см, худорлявої статури, темне коротке волосся, очі темні.

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