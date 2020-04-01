У Києві кілька днів тому зник чоловік, який не дістався до місця призначення
Прус Ігор Юрійович прямував в одне з сіл у Київській області, але так і не дістався до місця призначення. Поліція кинулася на пошуки. Про це пише Politeka з посиланням на групу «Київ Оперативний» у фейсбуці.
30-річний чоловік зник ще 15 березня, коли їхав з Виноградаря в бік села Книжячи.
На даний момент про його місцезнаходження нічого невідомо. Телефон чоловіки відключений.
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Якщо ви бачили або знаєте, що про його місцезнаходження, то прохання повідомити про це на спеціальну лінію 102 або за номером телефону 0978891087.
Нагадаємо, що в Києві розшукується дитина, зниклий без вести.
У Дніпровському районі Києва зникла безслідно Марчук Діана Володимирівна, 2003 року народження. Вона 31 березня пішла з лікарні по вул. П. Запорожця, 26 і не повернулася.
ПРИКМЕТИ: на вигляд 16-17 років, зріст 170-175 см, волосся русяве до плечей, середньої статури.
Одягнений: кофта сірого кольору, темні штани (без верхнього одягу) і взута в шльопанці.
При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження дитини, просимо телефонувати за номером «102».
Нагадаємо, що в Дніпропетровській області пропав безвісти 17-річний хлопець. Відомо, що Умрихін Леонід Данилович, 28 березня 2020 року, близько 11.40 покинув Центр соціально-психологічної реабілітації і на даний момент його місцезнаходження невідоме.
На вигляд хлопцеві 17 років, зріст 175 см, худорлявої статури, темне коротке волосся, очі темні.
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