Прогноз погоди в Україні на 24 серпня зробили синоптики та розповіли, які сюрпризи підготувала природа на День Незалежності, повідомляє Politeka.net.



Кінець серпня приносить перші натяки на осінь — легка прохолода в повітрі, ранкові тумани та дощі, які м’яко або рвучко нагадують про завершення літа. У неділю, 24 серпня, Україну чекає мінлива погода — від ясного неба до гроз і поривчастого вітру.



На заході України ніч пройде з поодинокими дощами, а вдень опади охоплять увесь регіон. У деяких районах можливі грози та дрібний град. Вітер західного напрямку, швидкість 7–12 м/с. Температура повітря: вночі +6…+12 °С, удень +17…+22 °С.



У північних областях уночі переважно без опадів, можливий туман. Вдень пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер західний і північно-західний, 7–12 м/с. Температура: вночі +8…+13 °С, вдень +18…+23 °С.



В центральній Україні ніч буде сухою, місцями — слабкий туман. У денні години очікуються дощі з грозами та шквалами швидкістю до 15–20 м/с. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура: вночі +11…+16 °С, удень +21…+26 °С.



На півдні після дощової суботи очікується прояснення — погода буде сухою. Вночі — слабкий вітер змінного напрямку (3–8 м/с), вдень — північно-західний 7–12 м/с, у другій половині дня можливі пориви до 15–20 м/с. Температура вночі +13…+18 °С, вдень +24…+29 °С.

У східних областях дощі малоймовірні, лише в Харківській області після обіду можливі короткочасні опади з поривами вітру. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі +10…+15 °С, вдень +23…+28 °С.



У столиці 24 серпня можливий слабкий дощ і посилення вітру. Температура вдень коливатиметься в межах +18…+20 °С.

Таким чином у День Незалежності найбільша ймовірність дощів — у західних областях, місцями також у північних і центральних регіонах. У південних і східних районах — сухо.

