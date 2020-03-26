В мережі показали, як виглядає Київ у розпал карантину через пандемію коронавіруса

Цікаво, що незважаючи на те, що кількість інфікованих у Києві продовжує зростати з кожним днем, багато кияни не поспішають одягати маски на вулиці і в громадських місцях.

Більш того, частина українців сприймають карантин як привід прогулятися по парку, що і можна побачити на свіжих фото.

Також у місті можна помилуватися першим цвітінням дерев. У Києві зацвіли сакури, абрикоси і магнолії.

Відзначимо, що в Києві різко зросла кількість інфікованих коронавірусом covid-19. Тепер у столиці України 40 інфікованих. Станом на ранок 26 березня були підтверджені нові 6 випадків зараження в Державній установі «Київський міський лабораторний центр МОЗ України».

Також ми писали, що у Києві релігійні меншини не дотримуються правил посиленої карантину.Так, послідовники руху Харе Крішна збираються великими групами людей, які не дотримують дистанцію, а також ходять по місту в той час, коли всі кияни сидять по домівках, щоб не заразитися коронавірусом.

«Чуєте цю музику? Харикришна-харирама... Це йдуть ті, кому абсолютно пофіг на все це (за їхніми ж словами).», – підписав автор посту знімок.

Кияни відразу почали жартувати в коментарях з приводу співаків у білих шатах.

«Їм добре, у них є ще левел в наступних життях... а у нас або рай або пекло, тому я вдома..», «Да ладно позитивні хлопці. До них точно вірус не причепиться. Не забувайте страх і паніка теж слабшають наш імунітет!», «Ось вони насправді хворі», «Зауважте, ніяких їм Мерседесів і золотих храмів .», «Ну і де обіцяні штрафи по 17 000? От же казна ходить.», «Це батьки після 10 днів карантину!!!», «Ще тиждень цього дебільного карантину, і я до них приєднаюся», – пишуть під фото користувачі мережі.

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