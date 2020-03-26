В сети показали, как выглядит Киев в разгар карантина из-за пандемии коронавируса

Интересно, что несмотря на то, что количество инфицированных в Киеве продолжает рости с каждым днем, многие киевляне не спешат одевать маски на улице и в общественных местах.

Более того, часть украинцев воспринимают карантин как повод прогуляться по парку, что и можно увидеть на свежих фото.

Также в городе можно полюбоваться первым цветением деревьев. В Киеве зацвели сакуры, абрикосы и магнолии.

Отметим, что в Киеве резко возросло количество инфицированных коронавирусом covid-19. Теперь в столице Украины 40 инфицированных. По состоянию на утро 26 марта были подтверждены новые 6 случаев заражения в Государственном учреждении «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины».

Также мы писали, что в Киеве религиозные меньшинства не придерживаются правил усиленного карантина.к Так, последователи движения Харе Кришна собираются большими группами человек, не соблюдают дистанцию, а также ходят по городу в то время, когда все киевляне сидят по домам, чтобы не заразиться коронавирусом.

«Слышите эту музыку? Харикришна-харирама... Это идут те, кому абсолютно пофиг на все это (по их же словам).», – подписал автор поста снимок.

Киевляне сразу начали шутить в комментариях по поводу певцов в белых одеяниях.

«Им хорошо, у них есть еще левелы в следующих жизнях... а у нас или рай или ад, поэтому я дома..», «Да ладно позитивные ребята. К ним точно вирус не прицепится. Не забывайте страх и паника тоже ослабевают наш иммунитет!», «Вот они на самом деле больны», «Заметьте, никаких им Мерседесов и золотых храмов .», «Ну и где обещанные штрафы по 17 000? Вот же казна ходит.», «Это родители после 10 дней карантина!!!», «Еще неделю этого дебильного карантина, и я к ним присоединюсь», – пишут под фото пользователи сети.

Напомним, что киевлянам объяснили, дают ли пропуска на общественный транспорт бесплатный проезд

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