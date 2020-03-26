У Києві релігійні меншини не дотримуються правил посиленої карантину

Про це написали в групі Київ Оперативний у Facebook передає Politeka.

Так, послідовники руху Харе Крішна збираються великими групами людей, які не дотримують дистанцію, а також ходять по місту в той час, коли всі кияни сидять по домівках, щоб не заразитися коронавірусом.

«Чуєте цю музику? Харикришна-харирама... Це йдуть ті, кому абсолютно пофіг на все це (за їхніми ж словами).», – підписав автор посту знімок.

Кияни відразу почали жартувати в коментарях з приводу співаків у білих шатах.

«На Куренівці їх бачив, і на Белицкой цілий квартал. Мирні люди!) Так і пригадується старий добрий фільм "ДМБ", коли їх привели до призовної дільниці, і один з них (вже вийшовши з кабінету після розмови з військовим) сказав: "Якийсь хитрий чоловік!», «Їм добре, у них є ще левел в наступних життях... а у нас або рай або пекло, тому я вдома..», «Да ладно позитивні хлопці. До них точно вірус не причепиться. Не забувайте страх і паніка теж слабшають наш імунітет!», «Ось вони насправді хворі», «Зауважте, ніяких їм Мерседесів і золотих храмів .», «Ну і де обіцяні штрафи по 17 000? От же казна ходить.», «Це батьки після 10 днів карантину!!!», «Ну так. Їх релігія не боїться смерті. Нічого дивного в їх поведінці, немає.», «Ще тиждень цього дебільного карантину, і я до них приєднаюся», – пишуть під фото користувачі мережі.

Нагадаємо, що через брак роботи в карантинний час, квартирні злодії йдуть на ризик. Так, у Києві затримали "на гарячому" квартирного злодія.

«Під час карантину всім важко, а особливо квартирних злодіїв! Але публікація не про співчуття до цієї прошарку беззаконня, про їх гострої нестачі грошей, яка штовхає їх на ризик. Цього персонажа впіймали при спробі відкрити двері та передали співробітникам поліції 23 березня. Сьогодні ж цей «бідолаха» знову помічений на вулиці. Цікаво чому відпустили ? А, ну так, немає складу злочину. Клас», – розповіла автор публікації киянка Яна Конотовская.

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