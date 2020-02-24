Вибух прогримів у Києві за адресою проспект Володимира Маяковського (Троєщина)

НП сталося у ніч на 24 лютого у відділенні Таскомбанку. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Вибух прогримів близько 01:55, але виклик на лінію «102» надійшов близько 03:20.

Мешканці сусідніх будинків розповіли, що почули гучний хлопок, але що саме і де відбулося, було не зрозуміло. Лише через півтори години стало відомо, що епіцентр вибуху знаходиться у відділенні Таскомбанку.

В результаті вибуху задні отримала серйозні пошкодження, але банкомат, який і було метою зловмисників, залишився цілий. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працювали екіпажі поліції та слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції. Правоохоронці займаються з'ясуванням деталей події.

Нагадаємо, раніше киянка "замінувала" нічний клуб на вулиці Дмитрівській. Про інцидент розповіли в прес-службі київського відділення Нацполиции.

"Зловмисниця по телефону повідомила про закладення вибухівки в приміщенні розважального закладу. Однак під час відпрацювання об'єкта жодних підозрілих предметів або речовин правоохоронці не виявили", – розповіли в поліції.

З клубу було евакуйовано 150 осіб.

Також повідомлялося, що в Києві на вулиці Металістів сталася стрілянина в спортзалі. В результаті був поранений чоловік. Про це розповіли в прес-службі поліції Києва.

Між двома чоловіками стався конфлікт через те, що один нібито перешкоджав тренуванні іншого. В ході чого один з відвідувачів залу дістав пістолет, кілька разів вистрілив в опонента і зник.

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