В київському аеропорту «Бориспіль» було затримано кілька рейсів через те, що на злітну смугу вибіг кролик

За даними пасажирів рейсу Київ-Франкфурт, невеличка затримка у розкладі літаків сталася через кролика, який вибіг на злітно-посадочну смугу. Про це повідомляє Depo.ua.

Інцидент стався рано вранці 20 лютого.

протягом нетривалого часу робочим аеропорту вдалося впоратися з цією ситуацією.

Нагадаємо, що український літак, на борту якого знаходяться евакуйовані з китайського міста Ухань, "застряг" в небі.

Відзначимо, що в четвер вранці, 20 лютого, в Україну має прибути борт SkyUp з українськими громадянами з Китаю, охопленого епідемією коронавіруса. Станом на 8 годин, лайнер кружляє над кордоном Дніпропетровської і Харківської областей, не маючи можливості приземлитися.

Наголошується, що літак пішов вже на шосте коло (пізніше, за уточненими даними, стало відомо, що лайнер зробив як мінімум 35 кіл).

Нагадаємо, що в Києві на днях п'яний таксист протаранив паркан. Про інцидент розповіла киянка Лариса Суворова в Facebook.

«Таксі викликали? Ось таке чудо, приїхало до мене в паркан. Від проходження алкотесту відмовився. Добре, що нікого не вбив. Водій таксі!!!! Їздить без прав!!!! Позбавили за минуле ДТП. Я шоці. Завтра протверезіє і знову буде возити пасажирів!!!!», – розповіла киянка.

Суворова також опублікувала кадри ПП. На фото видно, як авто з табличкою на даху таксі в'їхало в сітчастий паркан і повалило його. Також на одному з кадрів на землі лежить отвалившееся колесо. В коментарях кияни почали активно обговорювати подію, а також засуджувати горе-таксиста.

«Да контролю на алко та нарко у таксистів просто немає буває, такі приїжджають зі скляними очима, що диву даєшся, жах», «Як буде возити, без прав???», «Владислав Михайлович, як же так?», «дивне тіло. а навіщо паспорт змінював у 2015?», «- Ей, бабуля, як до центру села проїхати? - Та вже так прямо і **рач через кухню, синочок))))», – обговорюють в мережі ПП з таксистом.

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