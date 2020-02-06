Правоохоронці заступили на чергування в посиленому режимі

У центр столиці стягнули кінологів, вибухотехніків і поліцейських

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу Нацполиции.

Для забезпечення безпеки городян у центр Києва вранці 6 січня зібралися працівники поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи і вибухотехніки.

Правоохоронці просять організаторів та учасників акцій дотримуватися порядок і закон, а також сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов'язків.

«Сьогодні в центральній частині Києва анонсовано проведення кількох масових акцій, зокрема, під адміністративними будівлями органів державної влади. Для забезпечення громадської безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу заступили на чергування в посиленому режимі», – заявили в прес-службі національної поліції.

Нагадаємо, що пробки паралізували рух у Києві. У столиці України утворилися затори, які не дають можливості швидко городянам дістатися до точки призначення. Гугл-карти показали, на які дороги краще не згортати.

На Правому березі Дніпра затори утворилися на вулиці Кирилівській та Набережно-Лугової. Також є проблеми з проїздом на Білоруській та Студентської.

На Оболоні затори утворилися на вулиці Богатирській і Північної. Також ускладнений рух на проспекті Героїв Сталінграда та Оболонському проспекті.

Лівий берег

На Троєщині доведеться стояти в пробці на вулиці Оноре де Бальзака та Миколаєва. Також важко проїхати по проспекту Маяковського.

Зазначимо, що мости через Дніпро вільні.

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