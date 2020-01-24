За останні три роки у Києві сильно зменшилася кількість людей, які отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг

Сьогодні в столиці нараховують субсидії для 113577 домогосподарств (сукупність осіб, які проживають в одному приміщенні).

- 110457 домогосподарств отримують субсидію у готівковій формі, 3120 — у безготівковій, - повідомив заступник директора Департаменту соцполітики Максим Бученко.

У минулому році кількість субсидиантов перевищувала 152 тис. (майже вдвічі менше, ніж у 2017 році).

Скорочення субсидій пов'язано із зростанням середньомісячної зарплати: якщо у 2017 році вона становила близько 12000 грн, то на початок 2020 — понад 15000.

Раніше ми повідомляли, що киянам з січня 2020 року необхідно буде сплатити дві платіжки за газ.

У січні кияни отримали відразу дві квитанції за газ, оскільки побутовим споживачам тепер доведеться окремо платити за транспортування палива.

Для формування ціни за транспортування за газ взяли обсяг використаного палива за період з 1 жовтня 2018 року по 31 серпня 2019 року для кожного споживача окремо.

Цю цифру поділили на 12 і помножили на місцевий тариф. Тобто, з 1 січня до 1 липня ціна за розподіл газу буде однаковою щомісяця.

Але українців вже попередили, що чим менше населений пункт, тим більше їм доведеться платити за другої квитанції.

Платіжку вирішили розділити на дві, оскільки це є вимогою ЄС у рамках Третього енергетичного пакета. Теоретично, нововведення має запустити ринок газу в Україні, щоб українці самі вибирали собі постачальників палива.

Платити за транспортування палива до будинку треба щомісяця.В середньому українська сім'я за новим тарифом буде платити в районі 16 гривень.

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