Сейчас ситуация контролируется, однако в любой момент могут внедриться новые графики отключения газа и света на апрель в Киеве.

Графики отключения газа и света на апрель в Киеве пока не установлены на постоянной основе, все будет зависеть от возможных обстрелов со стороны России и повреждений сетей, сообщает Politeka.net.

Это временная мера, направленная на повышение безопасности и надежности сетей.

Данные мероприятия запланированы в связи с проведением технических и ремонтных работ. Эти меры необходимы для поддержания газораспределительных сетей в исправном состоянии и обеспечения безопасности потребителей.

Важно перекрыть краны на газопроводах перед газовыми приборами после прекращения газоснабжения и обеспечить доступ специалистов к приборам своих помещений для проведения восстановительных работ. Обновленные графики отключения газа и света на апрель в Киеве будут сообщены позже на сайте Киевоблэнерго и ДТЭК.

В области в селе Синяк запланированы временные ограничения. С целью предотвращения аварийных ситуаций Киевский филиал ООО «Газораспределительные сети Украины» проведет техническое обслуживание. Среда (2.04), с 9:00: ул. Депутатская, 2а и ул. Киевская, 57 и Воскресенье (9.04), с 9:00: ул. Киевская, 59.

Такое с 7 по 11.04 частично прекратится газоснабжение в селе Большая Синтинка Киевской области из-за ремонта газопровода высокого давления. Жителям рекомендуется не открывать газовые краны до возобновления подачи. Работы проводит Киевский филиал «Газсети».

Также с наступлением весны в Украине традиционно начинается ремонтная кампания на атомных электростанциях, которая проходит почти до начала следующего осенне-зимнего периода. За это время все девять атомных энергоблоков должны пройти профилактические работы, включая перезагрузку ядерного топлива, где это необходимо. Поэтому в любой момент могут быть введены новые ограничения.

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