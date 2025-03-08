Этот расчет учитывает общие условия выхода на пенсию в 2025 году без учета льготных категорий граждан.

В Украине размер пенсии зависит от двух основных факторов: уровня заработной платы и продолжительности страхового стажа, даже если человек работает всю свою жизнь, это не гарантирует ему достойную пенсию, сообщает Politeka.net.

Стало известно, какая пенсия будет, если человек работал по достижению совершеннолетия (18 лет).

Например, мужчина, который планирует оформить пенсию в 60 лет и имеет 42 года страхового стажа, может получить менее 4 тысяч гривен, если в течение своей трудовой деятельности он зарабатывал минимальную зарплату в 8 тысяч гривен.

Этот расчет учитывает общие условия выхода на пенсию в 2025 году без учета льготных категорий граждан. Ветераны войны, дети войны, почетные доноры и особые заслуги перед Родиной имеют право на дополнительные выплаты и надбавки.

Поскольку размер пенсии зависит от многих факторов, для точного расчета следует обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Напомним, согласно правительственному решению, индексации подлежит большинство видов пенсий, в том числе пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по потере кормильца, пенсии для военных, ученых, госслужащих и чернобыльцев. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Полтавской области.

По предварительным статистическим данным, автоматическая индексация охватила 96% получателей трудовых пенсий и пенсий, назначенных по специальным законам. Для этой категории лиц выплаты возрастут в среднем на 460 гривен.

Источник: Телеграф.

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