В 2025 году штрафы за езду без водительских прав стали существенно выше для жителей Киева.

Водитель, лишенный прав и продолжающий управлять автомобилем, может столкнуться с серьезными штрафами в Киеве, сообщает Politeka.net.

Согласно украинскому законодательству, управление транспортным средством без водительских прав, особенно после лишения права управлять автомобилем, является серьезным нарушением.

Водители, которые снова садятся за руль после того, как их лишили прав в Киеве, должны знать, что их ждут значительные штрафы. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, в частности, статье 126 (часть 4), штраф за езду без прав после лишения составляет 20 400 грн в 2025 году.

Также, если водитель, которому временно ограничено право на управление транспортным средством, садится за руль в Киеве, его ждет не только штраф. За такое нарушение предусмотрено лишение прав на срок от трех до шести месяцев.

Что будет за повторную езду без прав в Киеве

Особое внимание следует обратить на повторные нарушения. Если водитель за год повторно садится за руль без прав, сумма штрафа удваивается и составляет 40 800 грн. Кроме того, нарушителю могут продлить лишение прав на срок от пяти до семи лет.

Другие штрафы за нарушение правил управления автомобилем в Киеве

Если водитель не имеет водительского удостоверения или других необходимых документов, предусмотрено наложение штрафа: 425 грн, если нет документов, подтверждающих право на управление транспортным средством; 3400 грн, если у водителя нет документа, дающего право управлять автомобилем.

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